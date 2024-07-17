Вдоль республиканских трасс в Казахстане появятся зарядные станции

Национальная компания «КазАвтоЖол» и с ТОО «QazaqEnergyCharge» подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие инфраструктуры электрозарядных станций вдоль республиканских автодорог Казахстана.
Этот важный шаг знаменует собой значительное улучшение условий для владельцев электромобилей, позволяя им свободно путешествовать по стране, не беспокоясь о доступности зарядных станций.
Подписание меморандума является важным шагом на пути к созданию современной и доступной сети электрозарядных станций в республике, что способствует устойчивому развитию и улучшению экологической обстановки.