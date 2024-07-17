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Движение транспорта ограничат по улице Чкалова в Иркутске до 26 июля

На участке сузят проезд до одной полосы.

Источник: Комсомольская правда

Движение автомобильного транспорта ограничат на участке улицы Чкалова в Иркутске. Как сообщили в пресс-службе администрации города на определенном участке произведут сужение до одной полосы.

— С 19:00 17 июля до 17:00 26 июля будет произведено сужение до одной полосы по улице Чкалова в районе здания № 37, — пояснили в администрации.

Изменение схемы проезда связано с неотложными работами на водопроводе.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре мужчина незаконно построил автосервис и попрощался с ним. По решению суда строение будет снесено, а его владелец должен будет покрыть все расходы.