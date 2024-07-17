Движение транспорта ограничат по улице Чкалова в Иркутске до 26 июля

Движение автомобильного транспорта ограничат на участке улицы Чкалова в Иркутске. Как сообщили в пресс-службе администрации города на определенном участке произведут сужение до одной полосы.
— С 19:00 17 июля до 17:00 26 июля будет произведено сужение до одной полосы по улице Чкалова в районе здания № 37, — пояснили в администрации.
Изменение схемы проезда связано с неотложными работами на водопроводе.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре мужчина незаконно построил автосервис и попрощался с ним. По решению суда строение будет снесено, а его владелец должен будет покрыть все расходы.