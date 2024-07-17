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Незаконные постройки в Узбекистане начнут выявлять с помощью дронов. Санкции для застройщиков ужесточат

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. За последние полтора года в Узбекистане выдали разрешения на строительство 2,2 тысячи объектов без экспертизы. В прошлом году выявлено 1,6 тысячи объектов, которые начали строить без регистрации.

Источник: Podrobno.uz

Об этом было сказано на сегодняшнем совещании с участием президента. Он отметил, что необходимо активизировать деятельность строительной инспекции. Поэтому она будет передана в ведение правительства, а ее полномочия будут расширены.

Также Мизиёев подчеркнул, что необходимо ужесточить санкции в отношении строительных компаний, которые возведят здания без разрешения или с отклонением от проекта. Для выявления подобных случаев будут использовать различные технические средства, в том числе дроны.

Отдельно он упомянул вопрос стоимости жилья. Отрасль за полгода выросла на 10%, и сейчас пришло время серьезно удешевить строительство. Он отметил, что стоимость строительства зависит не только от земли и строительных материалов, на это также влияют сложные процедуры согласования технических требований, согласования проекта, получения разрешения на строительство. В связи с этим их предлагается усовершенствовать.

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