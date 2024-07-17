Незаконные постройки в Узбекистане начнут выявлять с помощью дронов. Санкции для застройщиков ужесточат

Отдельно он упомянул вопрос стоимости жилья. Отрасль за полгода выросла на 10%, и сейчас пришло время серьезно удешевить строительство. Он отметил, что стоимость строительства зависит не только от земли и строительных материалов, на это также влияют сложные процедуры согласования технических требований, согласования проекта, получения разрешения на строительство. В связи с этим их предлагается усовершенствовать.