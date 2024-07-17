В Звуке вышли «СоюзМультИстории. Спорт» с героями любимых мультфильмов

HiFi-стриминг Звук и «Союзмультфильм» выпустили серию детских подкастов «СоюзМультИстории. Спорт». Проект состоит из шести аудиоспектаклей с героями известных мультфильмов: «Простоквашино», «Ну, погоди!», «Оранжевая корова», «Умка», «Лудлвилль» и «Монсики».
В каждой истории полюбившиеся детям персонажи участвуют в спортивных эстафетах. Волк и Заяц встречаются на футбольном поле, друзья Оранжевой коровы — на хоккейном, а жители деревни Простоквашино — на полосе препятствий. Енотки и Монсики ни дня не проводят без подвижных игр, так же как и герои, обитающие на заснеженном севере, на склонах горы в Лудлвилле.
Аудиоспектакли могут занять ребенка в свободное время, подарить положительные эмоции и развлечь без вреда для зрения. А еще, возможно, даже мотивировать делать зарядку по утрам.
«СоюзМультИстории. Спорт» доступны в разделе «Детское» только в Звуке. В каталоге собран полезный и развлекательный аудиоконтент для всей семьи. Также там можно найти предыдущие проекты серии «СоюзМультИстории»: «СоюзМультИстории. Зима» и «СоюзМультИстории. Весна».