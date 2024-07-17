В Звуке вышли «СоюзМультИстории. Спорт» с героями любимых мультфильмов

В каждой истории полюбившиеся детям персонажи участвуют в спортивных эстафетах. Волк и Заяц встречаются на футбольном поле, друзья Оранжевой коровы — на хоккейном, а жители деревни Простоквашино — на полосе препятствий. Енотки и Монсики ни дня не проводят без подвижных игр, так же как и герои, обитающие на заснеженном севере, на склонах горы в Лудлвилле.