Омичам на «АгроОмске» пообещали сюрприз в виде мороженого

В Омске с 24 по 28 июля состоится традиционная выставка-ярмарка «АгроОмск». Она пройдёт, как и всегда, в парке «На Королёва». 22 и 23 июля выставка будет работать в закрытом формате только для аграриев. С 24 июля её откроют для всех желающих.