Омичам на «АгроОмске» пообещали сюрприз в виде мороженого

В Омске с 24 по 28 июля состоится традиционная выставка-ярмарка «АгроОмск». Она пройдёт, как и всегда, в парке «На Королёва». 22 и 23 июля выставка будет работать в закрытом формате только для аграриев. С 24 июля её откроют для всех желающих.
Ранее сообщалось, что омичей ждёт гастрономический сюрприз на ярмарке. Как оказалось, речь идёт о 270-килограммовой банке варёной сгущёнки от Любинского молочноконсервного комбината. Порции лакомства раздадут посетителям. И на этом сюрпризы не закончатся.
По информации «ОмскРегион», который ссылается на министра сельского хозяйства Омской области Николая Дрофу, омичей на «АгроОмске» будут угощать бесплатным мороженым. Как именно будут раздавать угощение, держится в секрете.
Отметим, что в прошлом году омичам бесплатно раздавали огромный торт-мороженое, из-за которого образовались огромные очереди и давка.