Спрос на теплицы в Челябинске вырос в четыре раза

Нынешним летом челябинцы особое внимание уделяют посадке зеленых насаждений и монтажу теплиц. В 2024 году спрос на такие сооружения вырос в четыре раза по сравнению с прошлым годом, указано в исследовании аналитиков известного сервиса интернет-объявлений.