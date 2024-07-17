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Спрос на теплицы в Челябинске вырос в четыре раза

Также южноуральские садоводы стали чаще заказывать услуги покоса травы и спила деревьев.

Нынешним летом челябинцы особое внимание уделяют посадке зеленых насаждений и монтажу теплиц. В 2024 году спрос на такие сооружения вырос в четыре раза по сравнению с прошлым годом, указано в исследовании аналитиков известного сервиса интернет-объявлений.

«Посадка живой изгороди стала популярнее на 18% по сравнению с июнем 2023 года. Чаще на 11% обращались за посадкой плодовых кустарников. Устройство газона также стало востребованнее на 41%», — сообщили в пресс-службе сервиса.

Вместе с этим наблюдается спрос на удобрения и перекапывание земли, высадку декоративных растений, прокачку скважин, корчевание пней. Также владельцы дач и огородов заказывают установку заборов, в число популярных попали заборы из сетки-рабицы, поликарбоната, профнастила.