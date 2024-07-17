Маск объявил, что штаб-квартира SpaceX переедет из Калифорнии в Техас

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что штаб-квартира компании SpaceX переведена в Техас из Калифорнии из-за решений, принимаемых местными властями. Об этом информирует РИА Новости.
По словам Маска, этот шаг предпринят из-за того, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон, который вводит обязательства в отношении образовательных учреждений. Таким образом, согласно принятому документу, учреждения не вправе вводить правила, которыми бы они могли руководствоваться, направляя уведомления для родителей по вопросам, связанным с сексуальной ориентацией и половой принадлежностью ребенка, если он не давал на это свое согласие.
Маск считает, что этот закон представляет угрозу для семей штата. Предприниматель высказал предположение, что в связи с этим многие калифорнийские семьи будут переезжать, рассчитывая таким образом защитить своих детей.