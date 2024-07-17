Стала известна дата, когда в Омск вернётся мощная жара

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
В Омскую область на ближайшие дни пришло похолодание. Синоптики прогнозируют, что сильные дожди, ливни в сопровождении гроз и града сохранятся в регионе до 19 июля.
По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, ночью 18 июля будет +13… +18, сильный дождь и местами гроза, днём — +22… +27. Порывы ветра могут достигать 15−18 м/с. В ночь на пятницу, 19 июля, температура составит +12… +17, днём — +22… +27, осадки и грозы сохранятся.
А, по данным сервиса визуализации погоды Ventusky, на следующей неделе в регионе температура днём будет опускаться до +19… +23. Однако в конце второго летнего месяца омичей снова ждёт потепление. Жара до +28 ожидается 30 июля.