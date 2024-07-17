Глава Крыма Аксенов: более 10 человек ожидает приговоров после покушения на меня

В результате в Крыму задержали «глубоко законспированную» агентурную группу из семи человек, граждан России и Украины. Они следили за целями, закупились огнестрельным оружием и сделали самодельные бомбы, найденные при обыске. Помимо убийств чиновников подозреваемые планировали теракты против транспортной инфраструктуры Крыма. Один из задержанных на допросе признался, что помогал ГУР, так у него остались сыновья на Украине, которые скрываются от мобилизации. В июне к лишению свободы приговорили как раз двоих из этой группы. Обоих также обязали выплатить штрафы по 500 тыс. руб.