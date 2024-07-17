МВД: с начала года 28 человек погибло от передозировок наркотиками

«Много это или мало? Для нас каждый случай участия несовершеннолетнего в наркообороте — это трагедия отдельно взятого молодого белоруса. Мы это расцениваем, прежде всего, с той точки зрения, что не в полной мере провели профилактические мероприятия. Вовремя не остановили молодого человека…», — отметил замминистра.