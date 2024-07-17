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МВД: с начала года 28 человек погибло от передозировок наркотиками

МИНСК, 17 июл — Sputnik. Количество наркозависимых, которые состоят как на профилактическом, так диспансерном учете, снижается, сообщил журналистам замминистра внутренних дел Беларуси — начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич.

Источник: Sputnik.by

По его словам, сейчас в стране 11,9 тысячи наркозависимых.

Снижается и количество передозировок, но они еще имеют место. За последние полгода зафиксировано 232 случая, в том числе 28 со смертельным исходом — это на 17% меньше, чем ранее.

Объем наркотиков на черном рынке тоже уменьшается.

«Очевидно, это говорит о том, что и потребителей становится меньше… Это не только и не столько заслуга МВД, а результат в целом усилий государства в этом направлении».

отметил Казакевич.

Он добавил, что за в первом полугодии было зафиксировано две тысячи наркопреступлений. Установлены 1427 человек, так или иначе связанных с теневым оборотом наркотиков. Из них непосредственно причастен к продаже 541 человек.

По мнению Казакевича, окончательно победить наркопреступность невозможно.

«К сожалению, ни одна стран мира не может это сделать в полном объеме», — подчеркнул он.

Представитель МВД добавил, что в этом году к ответственности привлечены 46 несовершеннолетних, причастных к наркотрафику.

«Много это или мало? Для нас каждый случай участия несовершеннолетнего в наркообороте — это трагедия отдельно взятого молодого белоруса. Мы это расцениваем, прежде всего, с той точки зрения, что не в полной мере провели профилактические мероприятия. Вовремя не остановили молодого человека…», — отметил замминистра.

здоровье