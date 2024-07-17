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Сроки строительства двух нижегородских школ могут быть сорваны

В Нижегородской области есть риски срыва сроков строительства двух школ.

Источник: Коммерсантъ

Об этом глава минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил во время заседания всероссийского штаба «Единой России», на котором обсуждалась ситуация с капитальным ремонтом и строительством школ и детских садов.

По его словам, аналогичные проблемы существуют еще в 29 российских регионах. Большинство объектов с высокими рисками срыва сроков находятся в Дагестане, Забайкальском и Красноярском краях, Кировской и Новосибирской областях.

«Мониторинг позволяет сделать вывод о системных недостатках в создании объектов в Астраханской области, Новосибирской, Самарской, Ульяновской областях», — добавил Сергей Кравцов (цитата по ТАСС).

образование