Сроки строительства двух нижегородских школ могут быть сорваны

Об этом глава минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил во время заседания всероссийского штаба «Единой России», на котором обсуждалась ситуация с капитальным ремонтом и строительством школ и детских садов.
По его словам, аналогичные проблемы существуют еще в 29 российских регионах. Большинство объектов с высокими рисками срыва сроков находятся в Дагестане, Забайкальском и Красноярском краях, Кировской и Новосибирской областях.
«Мониторинг позволяет сделать вывод о системных недостатках в создании объектов в Астраханской области, Новосибирской, Самарской, Ульяновской областях», — добавил Сергей Кравцов (цитата по ТАСС).