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Губернатор Никитин рассказал о ремонте в двух храмах Нижегородской области

Он посетил объекты вместе с митрополитом Георгием.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вместе с митрополитом Георгием посетили храмы региона для проверки хода ремонтных работ. Никитин сообщил о посещении в своем телеграм-канале, отметив, что в настоящее время восстанавливается Воскресенский храм на улице Шевченко в Нижнем Новгороде.

История храма насчитывает свыше ста лет: построенный в 19 веке, в 20-е годы 20 века он был закрыт и использовался как хлебозавод в период войны. В конце 20 века здание было возвращено Нижегородской епархии.

Еще губернатор рассказал, что начались работы по росписи Воскресенского собора в Дзержинске.

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