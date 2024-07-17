Губернатор Никитин рассказал о ремонте в двух храмах Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вместе с митрополитом Георгием посетили храмы региона для проверки хода ремонтных работ. Никитин сообщил о посещении в своем телеграм-канале, отметив, что в настоящее время восстанавливается Воскресенский храм на улице Шевченко в Нижнем Новгороде.
История храма насчитывает свыше ста лет: построенный в 19 веке, в 20-е годы 20 века он был закрыт и использовался как хлебозавод в период войны. В конце 20 века здание было возвращено Нижегородской епархии.
Еще губернатор рассказал, что начались работы по росписи Воскресенского собора в Дзержинске.