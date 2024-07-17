12 арбитров из Казахстана приглашены работать на Олимпиаде в Париже

«Судейство на Олимпийских играх требует высокого уровня подготовленности арбитров. Международные федерации проводят строгий отбор, составляя судейский пул из лучших. На сегодняшний день известно, что на Играх в Париже будут работать 12 арбитров из Казахстана», — сообщили в НОК.
Среди них Алуа Бектурова (художественная гимнастика), Ольга Соловьева (тяжелая атлетика), Алия Каримова (артистическое плавание), Юлия Игнатченко, Меруерт Каукеева (теннис), Тимур Амирбеков (спортивная гимнастика), Евгений Дьякокин (фехтование, сабля), Евгений Михеев (баскетбол), Ерик Жумабеков, Игорь Лигай (борьба), Алишер Алтаев, Ермек Суйениш (бокс).
Для Тимура Амирбекова это будет уже четвертая Олимпиада, он был судьей на 18 чемпионатах мира. По его мнению, у представителей команды Казахстана по спортивной гимнастике есть большие шансы завоевать медаль.
Судья международной категории по художественной гимнастике Алуа Бектурова будет судить выступления спортсменов в индивидуальных и групповых соревнованиях. Ранее она работала на юношеских ОИ в Буэнос-Айресе (2018). Также она была приглашена на Олимпиаду в Токио в качестве резервного судьи. Кроме того, за ее спиной немало ЧМ и этапов Кубка мира.
«Отличие судейства Олимпийских игр от обычных соревнований в том, что на Олимпиаду отбирают судей со всего мира. Отбор идет по строгим критериям. Во-первых, учитывается опыт судейства. За последние два года надо было отсудить много различных соревнований, как чемпионаты мира, этапы Кубка Мира. Во-вторых, ставится во внимание категория судьи. В художественной гимнастике их четыре. Для судейства на Олимпийских играх нужно иметь первую или вторую категории. В-третьих, во время олимпийского сезона не должно быть никаких нарушений и ошибок в судействе», — говорит Бектурова.
Сборная Казахстана на XXXIII Олимпийские Игры Париж-2024 получила 92 лицензий по 25 видам спорта. Спортивную честь страны будут защищать 80 спортсменов.