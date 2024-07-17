12 арбитров из Казахстана приглашены работать на Олимпиаде в Париже

«Отличие судейства Олимпийских игр от обычных соревнований в том, что на Олимпиаду отбирают судей со всего мира. Отбор идет по строгим критериям. Во-первых, учитывается опыт судейства. За последние два года надо было отсудить много различных соревнований, как чемпионаты мира, этапы Кубка Мира. Во-вторых, ставится во внимание категория судьи. В художественной гимнастике их четыре. Для судейства на Олимпийских играх нужно иметь первую или вторую категории. В-третьих, во время олимпийского сезона не должно быть никаких нарушений и ошибок в судействе», — говорит Бектурова.