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Ассенизаторы сливали отходы в Волго-Ахтубинскую пойму

Под Волгоградом «черные» ассенизаторы загрязнили пойму нечистотами.

Источник: Росприроднадзор

Сотрудники Росприроднадзора установили факт слива нечистот неподалеку от хутора Старенький в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, «черные» ассенизаторы сбрасывали жидкие бытовые отходы в овраг у лесополосы.

— Представителями экспертной организации филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» произведены замеры площади загрязненного участка и отбор проб почвы, для определения содержания концентраций загрязняющих веществ, — уточнили в региональном Росприроднадзоре.

Эксперты по итогам лабораторных исследований установят ущерб, причиненный почве и окружающей среде. Ведомство взяло ситуацию под свой контроль.

экология