Ассенизаторы сливали отходы в Волго-Ахтубинскую пойму

Сотрудники Росприроднадзора установили факт слива нечистот неподалеку от хутора Старенький в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, «черные» ассенизаторы сбрасывали жидкие бытовые отходы в овраг у лесополосы.