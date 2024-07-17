Сколько туристов отдохнули в Крыму с начала года

«За первое полугодие прибыли более двух миллионов туристов. Менее чем за пять лет поездами перевезено 15 миллионов пассажиров. С учетом того, что изменилась логистика в последние два года, по итогам первого полугодия у нас 31% пассажиропотока приходится на железнодорожные перевозки», — сказал он.
Сергей Ганзий напомнил, что президент России Владимир Путин поручил снизить время проезда в Крым на несколько часов. Поэтому в ближайшее время железнодорожные перевозки будут развиваться ускоренными темпами.
«У нас из 19 регионов прибывают поезда в Крым, и эта география с каждым годом расширяется. Увеличивается количество поездов, которые прибывают в республику ежедневно, и количество вагонов», — отметил он.
Этим летом между Крымом и другими регионами России курсирует 20 поездов дальнего следования и три прицепные группы вагонов, проинформировал начальник управления подразделения «Крым» компании «Гранд Сервис Экспресс» Альберт Садретдинов. И добавил, что в условиях аномальной жары некоторые поезда оснащаются дополнительными системами кондиционирования.
«Есть некоторые поезда, где аномальная жара не дает системам нормально справляться, они у нас определены, в них мы в том числе устанавливаем дополнительные системы кондиционирования».
17 июля на железнодорожном вокзале в Симферополе в торжественной обстановке встретили пятнадцатимиллионного пассажира поездов «Таврия». Ему вручили сертификат на 99-процентную скидку на следующую поездку в оба направления. В министерстве курортов Крыма счастливчику подарили сертификат на посещение шести туристических и развлекательных объектов для всей семьи.