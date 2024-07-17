Сколько туристов отдохнули в Крыму с начала года

«За первое полугодие прибыли более двух миллионов туристов. Менее чем за пять лет поездами перевезено 15 миллионов пассажиров. С учетом того, что изменилась логистика в последние два года, по итогам первого полугодия у нас 31% пассажиропотока приходится на железнодорожные перевозки», — сказал он.