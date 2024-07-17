Благоустройство парка за башней Врангеля в Калининграде начнут в октябре

В октябре планируют начать благоустройство Каштанового парка за башней Врангеля в Калининграде. Об этом рассказал первый замглавы горадминистрации Игорь Шлыков после оперативного совещания.
Первый этап мы начнём реализовывать. Работы пройдут от площади у башни Врангеля, вдоль улицы Пролетарской, примерно до пересечения улиц Госпитальной и Ракитной. Соответственно, в будущем будет второй этап — до улицы Партизанской, и третий — до строящейся гостиницы на Горького, — рассказал Шлыков.
Он также отметил, что пока есть финансирование только на первый этап работ. Заключение госэкспертизы по остальным участкам рассчитывают получить осенью, поэтому администрация хочет включить их в проект бюджета на 2025 год.
Зелёная зона располагается в границах улиц Пролетарской, Ракитной, Горького и ручья Паркового. Документацию по благоустройству готовила компания «Балтситисервис». В апреле 2023 года проект прошёл государственную экспертизу.
В парке собираются организовать прогулочный маршрут над водой. Для этого построят деревянный променад вдоль стен башни Врангеля. Также на территории обустроят наружное освещение и систему видеонаблюдения. Помимо этого в парке продумают систему пешеходных и велосипедных маршрутов, определят места для отдыха и спортивных площадок.
В 2022 году благоустройство Каштанового парка оценивали в 200 миллионов рублей. Деньги планировали выделить из городского бюджета.