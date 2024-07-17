Благоустройство парка за башней Врангеля в Калининграде начнут в октябре

Первый этап мы начнём реализовывать. Работы пройдут от площади у башни Врангеля, вдоль улицы Пролетарской, примерно до пересечения улиц Госпитальной и Ракитной. Соответственно, в будущем будет второй этап — до улицы Партизанской, и третий — до строящейся гостиницы на Горького, — рассказал Шлыков.