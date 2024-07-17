Более 250 объектов ЖКХ вернули в собственность Иркутской области

В Арбитражном суде было принято решение о возврате 255 объектов ЖКХ в муниципальную собственность Приангарья. Прокуратура провела проверку и установила, что скважины, сети водоснабжения, водозаборы и многое другое незаконно передавались в руки коммерческим организациям, которые нарушали закон на основании договора аренды или безвозмездного пользования. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.
— В результате увеличивается процент износа муниципальных объектов тепло- и водоснабжения, а работы по их модернизации напротив не производятся, что влечет снижение качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям, — сообщают в пресс-службе.
За первое полугодие было предъявлено более 40 исков, в которых требовалось возвратить 300 объектов ЖКХ в муниципальную собственность. На данный момент рассмотрено 23 заявления и возвращено 255 объектов.
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