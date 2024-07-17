Более 250 объектов ЖКХ вернули в собственность Иркутской области

В Арбитражном суде было принято решение о возврате 255 объектов ЖКХ в муниципальную собственность Приангарья. Прокуратура провела проверку и установила, что скважины, сети водоснабжения, водозаборы и многое другое незаконно передавались в руки коммерческим организациям, которые нарушали закон на основании договора аренды или безвозмездного пользования. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.