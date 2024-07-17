14-летнего нетрезвого подростка с пивом задержали в Павлодаре

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники ювенальной полиции Павлодара выяснили, чем заняты дети во время летних каникул.
"Только за два дня в ночное время на улицах областного центра задержаны 38 несовершеннолетних, в том числе один подросток находился в состоянии опьянения. Так, 14-летний подросток в вечернее время, находясь в парке на пересечении улиц Астана и Толстого, распивал пиво.
Также после 23.00 на центральной Набережной 8 несовершеннолетних находились одни без законных представителей. За нарушения, допущенные несовершеннолетними, все законные представители привлечены к ответственности", — рассказал начальник местной полицейской службы УП Павлодара Канат Дюсекенов.
В период с 15 по 17 июля на территории Казахстана проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Дети в ночном городе».
Мероприятие проводится с целью предупреждения и профилактики подростковой преступности, в том числе пресечения правонарушений среди несовершеннолетних в вечернее и ночное время суток, выявления административных правонарушений в сфере защиты прав несовершеннолетних, повышения их правовой грамотности", — пояснили в ДП Павлодарской области.