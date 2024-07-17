14-летнего нетрезвого подростка с пивом задержали в Павлодаре

"Только за два дня в ночное время на улицах областного центра задержаны 38 несовершеннолетних, в том числе один подросток находился в состоянии опьянения. Так, 14-летний подросток в вечернее время, находясь в парке на пересечении улиц Астана и Толстого, распивал пиво.