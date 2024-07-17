Волгоградские леса гибнут от погоды и вредителей

Чтобы узнать о состоянии других посадок, необходимо провести лесопатологическое обследование на площади 14176,3 га, предупреждают специалисты, а в санитарно-оздоровительных мероприятиях нуждаются деревья, которые растут на участках общей площадью 2985 га. Они пострадали от пожаров, от насекомых-вредителей, диких животных, а также от неблагоприятных погодных условий. Специалисты не теряют оптимизма, что удастся вернуть к жизни леса, произрастающие на территории почти в 280 гектаров.