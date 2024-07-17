Новый альбом Тейлор Свифт стал самым популярным релизом года в США

Альбом певицы Тейлор Свифт The Tortured Poets Department стал самым популярным альбомом года в США. Тираж пластинки за первую половину 2024-го составил 4,66 миллиона копий. Он также стал первым альбомом женщины, который провел 12 недель после выхода на вершине чарта Billboard 200.