В Башкирии ремонтируют «фонящую» дорогу Янаул — Старый Курдым

Дорожные службы приводят в нормативное состояние еще один объект в рамках программы ремонта «фонящих» дорог, запущенной поручением Главы Башкирии. Это межмуниципальная дорога Янаул — Старый Курдым (село в Татышлинском районе).
По данным Управления дорожного хозяйства Башкирии, сейчас работы ведутся на участке протяжённостью 1,7 км (км 6+150 — км 8+865) в Янаульском районе. Начата укладка верхнего слоя основания по методу холодного ресайклинга.
Ещё на одном участке длиной почти 3 километра, также в Янаульском районе (км 2+370 — км 6+150) ведутся подготовительные работы. Окончание работ запланировано на 2024 год.
Всего планируется обновить покрытие этой дороги на участках общей протяженностью порядка 10 км.
Помимо этой трассы, в текущем году в Янаульском районе планируется отремонтировать дороги Нефтекамск — Янаул, Янгуз — Нарат — Зайцево, Четырман — Старый Варяш, сообщили в УДХ Башкирии.