В Краснодаре до 19 июля будут ограничивать потребление электричества

В связи с этим ежедневно с 12:00 до 18:00 жители Краснодара могут столкнуться с отключениями электричества. В частности, это касается потребителей в западном и юго-западном районах города, микрорайонах Фестивальный, Юбилейный, Московский, Молодежный и Витаминкомбинат.