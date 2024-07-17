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В Краснодаре до 19 июля будут ограничивать потребление электричества

В Краснодаре с 17 по 19 июля вводят график аварийного ограничения режима потребления электрической мощности. Как пояснил глава города Евгений Наумов в своем Telegram-канале, мера вводится для избежания перегруза принимающего и передающего энергооборудования и кабельных линий.

Источник: Reuters

Ввести ограничения поручило Кубанское региональное диспетчерское управление. В зоне ограничений находятся подстанции АО «Электросети Кубани» «Краснодарэлектросети»: Витаминкомбинат, РИП, ЗИП, Ангарская 1 СШ, Западная-2, Водозабор и Военгородок.

В связи с этим ежедневно с 12:00 до 18:00 жители Краснодара могут столкнуться с отключениями электричества. В частности, это касается потребителей в западном и юго-западном районах города, микрорайонах Фестивальный, Юбилейный, Московский, Молодежный и Витаминкомбинат.

Временные ограничения электроснабжения могут вводить и в других муниципалитетах Краснодарского края. Мера связана с экстремальной жарой. Ограничения уже вводятся на территории Тимашевского, Тихорецкого, Славянского, Ленинградского и Юго-Западного энергорайонов.

энергетика