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На Солнце произошла самая мощная вспышка за лето

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые зафиксировали 16 июля на Солнце самую мощную вспышку, произошедшую на звезде этим летом. Об этом сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

«На Солнце зарегистрирована вспышка высшего уровня X. Событию присвоен балл X1.9. Вспышка является примерно в четыре раза более слабой, чем рекордное в этом цикле событие — вспышка X8.7, произошедшая 14 мая, но тем не менее стала пока самым крупным событием на Солнце за весь летний период», — сказал ученый.

Он уточнил, что активность Солнца начала заметно расти примерно с 12 июля. В течение этого времени произошло более десяти вспышек уровня М (четвертый по силе уровень мощности солнечных событий по пятибалльной шкале), а также две вспышки высшего балла X.

Первая вспышка достигла уровня Х1.2 14 июля.

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