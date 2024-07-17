На Солнце произошла самая мощная вспышка за лето

«На Солнце зарегистрирована вспышка высшего уровня X. Событию присвоен балл X1.9. Вспышка является примерно в четыре раза более слабой, чем рекордное в этом цикле событие — вспышка X8.7, произошедшая 14 мая, но тем не менее стала пока самым крупным событием на Солнце за весь летний период», — сказал ученый.