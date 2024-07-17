На Солнце произошла самая мощная вспышка за лето

«На Солнце зарегистрирована вспышка высшего уровня X. Событию присвоен балл X1.9. Вспышка является примерно в четыре раза более слабой, чем рекордное в этом цикле событие — вспышка X8.7, произошедшая 14 мая, но тем не менее стала пока самым крупным событием на Солнце за весь летний период», — сказал ученый.
Он уточнил, что активность Солнца начала заметно расти примерно с 12 июля. В течение этого времени произошло более десяти вспышек уровня М (четвертый по силе уровень мощности солнечных событий по пятибалльной шкале), а также две вспышки высшего балла X.
Первая вспышка достигла уровня Х1.2 14 июля.