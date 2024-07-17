На пляжах Сочи начали штрафовать нудистов

На пляжах в Сочи чиновники и полицейские ведут борьбу с нарушителями этических норм — нудистов привлекают к административной ответственности. Во время проверки прибрежных территорий в Лазаревском районе «полиция нравов» выявила 11 фактов правонарушений, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи.
Мэрия и сотрудники УВД города патрулируют только незакрепленные территории во всех четырех крупных районах Сочи. За порядком на официальных пляжах следят их арендаторы и собственники.
С отдыхающими, которые пренебрегают правилами поведения и этическими нормами, проводится разъяснительная работа. В отношении некоторых составляются протоколы об административной ответственности. Действия нарушителей могут квалифицироваться как мелкое хулиганство.