На пляжах Сочи начали штрафовать нудистов

На пляжах в Сочи чиновники и полицейские ведут борьбу с нарушителями этических норм — нудистов привлекают к административной ответственности. Во время проверки прибрежных территорий в Лазаревском районе «полиция нравов» выявила 11 фактов правонарушений, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи.