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В Воронеже в девяти домах отключат воду на два часа 18 июля

Специалисты водоканала будут менять кусок трубы.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже 18 июля в доме № 14 по улице Дарвина пройдут плановые работы по замену запорной арматуры диаметром 50 мм. Об этом сообщает пресс-служба РВК-Воронеж. Из-за этого жители восьми домов по улице Дарвина (№№ 1, 3, 5, 7, 9, 14, 14а, 14б) и дома № 98а по улице Ломоносова с 10:00 до 12:00 останутся без холодной воды.

Сотрудники водоканала напомнили, что после отключения на некоторое время вода может изменить цвет.

— Это происходит из-за того, что из-за контакта с кислородом пустые трубы моментально покрываются тонким слоем ржавчины. После запуска и заполнения магистральные сети промываются и чистятся.

В РВК-Воронеж уверяют, что вода по биологическому и химическому составу не несет никакой угрозы.

ЖКХ