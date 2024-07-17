В Воронеже в девяти домах отключат воду на два часа 18 июля

В Воронеже 18 июля в доме № 14 по улице Дарвина пройдут плановые работы по замену запорной арматуры диаметром 50 мм. Об этом сообщает пресс-служба РВК-Воронеж. Из-за этого жители восьми домов по улице Дарвина (№№ 1, 3, 5, 7, 9, 14, 14а, 14б) и дома № 98а по улице Ломоносова с 10:00 до 12:00 останутся без холодной воды.