В Уфе увеличили составность ещё двух шакшинских электричек.

В Уфе увеличили количество вагонов еще в двух электричках: теперь в поездах Приютово — Тавтиманово и Тавтиманово — Уфа пять вагонов (было четыре). Эти электрички отправляются от станции Шакша в 13.02 и 14.35.
Это сделано по просьбам жителей Шакши, для которых электротранспорт стал основным в период закрытия автомобильного моста.
В минтрансе напомнили, что с 1 июля были назначены дополнительные пригородные поезда по маршрутам Дема — Шакша — Дема. Ежедневно с 5 до 22 часов курсирует 30 пригородных поездов. Из них 16 пригородных поездов обслуживается электропоездами «Ласточка» в шестивагонном исполнении.
С 11 июля увеличили составность четырех пригородных поездов с 4 до 6 вагонов. По пятницам двум электропоездам, курсирующим в час пик, увеличили составность с 6 до 12 вагонов.
К электричкам организован подвоз пассажиров автобусными маршрутами. При этом в черте города действует акция «Счастливый час» при пересадке с автобуса на электричку и наоборот.
На железнодорожной станции в Шакше сейчас размещены баннеры со схемами движения автобусов, расписанием и стоимостью проезда в электричках.
Мост закрыт до 23 часов 24 июля. В администрации Уфы сообщили, что потребуется ещё два полных перекрытия для эффективного выполнения реконструкции.