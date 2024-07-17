«Схватила за капюшон и потащила к себе»: школьница спасла 5-летнего мальчика из ледяной воды в Иркутской области

12-летняя Надя Михайлова из города Усть-Кут Иркутской области с виду хрупкая девчушка, но внешность обманчива. Школьница бойкая не по годам, и это доказал ее героический поступок. В мае текущего года пятиклассница бросилась на помощь едва не утонувшему ребенку.
— Мы с друзьями катались на велосипеде после уроков, когда я увидела маленького мальчика, — рассказывает Надя корреспонденту КП-Иркутск. — Я узнала его, так как мы живем в соседних домах. Ему было 5 лет. Он гулял совершенно один и начал спускаться в сторону реки Лены. Я предложила ребятам поехать за ним, но они сказали: «Забей, наверняка, где-то рядом родители». Подумала: «А, если нет?». Когда я оказалась у берега, мальчик уже вошел в воду. Я бросилась к нему, но тот занырнул и начал захлебываться.
Стоит ли говорить, что вода была ледяной. Воздух в это время года едва прогревается до 15−18 градусов тепла, дует холодный ветер. Более того, течение Лены очень сильное. Девчонка вошла по пояс и схватила детсадовца за капюшон кофты, потянула его к себе, а затем стала вытаскивать двумя руками. Оказавшись на суше, ребенок начал откашливаться, а после похвастался тем, как здорово искупался. Конечно, дошколенок не понимал, чем могла закончиться его шалость.
— Я сняла с себя жилетку, надела на мальчика, взяла его на руки и понесла в сторону общежития, где тот живет, — продолжает вспоминать Надя. — Он мне рассказал, что хотел покидать камешки в реку, но случайно бросил очки, которые держал в руке. Чтобы выловить их, вошел в воду.
Увидев на пороге промокшего до нитки сына, мать была в ужасе. Женщина сказала девочке «спасибо» и поспешила переодеть ребенка. Тем же вечером о случившемся Надя рассказала маме.
— Я ее не ругала, хотя стало страшно, когда представила, чем все могло обернуться, — признается Яна Михайлова. — Провела с дочерью профилактическую беседу о том, что это очень опасно. Хотя я не удивлена, что Надя так поступила. Она у нас и волейболом, и самбо, и цирковой эквилибристикой занимается. Участвует в соревнованиях, занимает призовые места.
Следующие две недели после своего подвига школьница провела в кровати с температурой под 39 градусов. Результатом весеннего «заплыва» стало воспаление легких. Но, как признается сама Надя, она ни разу не пожалела об этом, ведь сберегла чужую жизнь.
— В школе меня спросили, почему заболела. Я и рассказала. Тогда учитель ответила, что меня необходимо наградить.
Этим летом смелую девчушку пригласили к себе спасатели МЧС Усть-Кутского района. Они вручили Наде благодарность и подарок, поблагодарив ее самоотверженность.
С корреспондентом КП-Иркутск юная героиня поделилась главной мечтой — вырасти и стать следователем, как в любимом детективном сериале.