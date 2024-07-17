«Схватила за капюшон и потащила к себе»: школьница спасла 5-летнего мальчика из ледяной воды в Иркутской области

— Мы с друзьями катались на велосипеде после уроков, когда я увидела маленького мальчика, — рассказывает Надя корреспонденту КП-Иркутск. — Я узнала его, так как мы живем в соседних домах. Ему было 5 лет. Он гулял совершенно один и начал спускаться в сторону реки Лены. Я предложила ребятам поехать за ним, но они сказали: «Забей, наверняка, где-то рядом родители». Подумала: «А, если нет?». Когда я оказалась у берега, мальчик уже вошел в воду. Я бросилась к нему, но тот занырнул и начал захлебываться.