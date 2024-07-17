Речные прогулки в Перми 2024: расписание трамвайчика, теплоходов, электрокатамарана

Рассказываем, какие в Перми есть варианты коротких речных прогулок на небольших теплоходах и электрокатамаране летом 2024 года и сколько это стоит.
В разгар лета, наверное, многие пермяки хотели бы прокатиться по Каме на теплоходе, так называемом, «речном трамвайчике». Речная прогулка — это отличный отдых от повседневных забот.
Во время речной прогулки можно полюбоваться на камские просторы и получить массу положительных эмоций. Рассказываем, какие в Перми есть варианты коротких речных прогулок на небольших теплоходах и электрокатамаране летом 2024 года и сколько это стоит.
Расписание и цены речных прогулок на трамвайчике и теплоходах «Москва» и «Алмаз» в Перми летом 2024
Совершить замечательные прогулки по Каме жители и гости Перми могут на небольших теплоходах, или так называемых «речных трамвайчиках», «Москва 210», «Москва 42», «Алмаз». Летом 2024 рейсы отправляются довольно часто, особенно в праздники и выходные.
Прогулки на теплоходах «Москва» и «Алмаз» начинаются и заканчиваются на речном вокзале Пермь-1. Трамвайчик отправляется ежедневно от причала № 6. Вход через терминал причала № 4 на улице Монастырской, 2Б. Обычно теплоход движется вниз или вверх по Каме. Такая прогулка подойдет для семей с маленькими детьми, время пролетит незаметно, и дети не успеют устать.
Первые трамвайчики уходят от причала на Речном вокзале в 11.00. В середине дня рейсы возможны в 15.00 и в 19.00. Время последних отправлений зависит от дня недели. В будни, как правило, в 21.00. По пятницам и в выходные отправления могут быть в 22.00.
Во время речной прогулки в утренние и дневные часы пассажиры могут послушать аудиогид, который расскажет об истории заселения Камских берегов, а также о различных типах судов и Камском флоте.
Каждую субботу в 11.00 на теплоходах «Москва» и «Алмаз» проходит детская анимационная программа — подвижные игры, конкурсы и зажигательные танцы. По воскресеньям в 21.00 проходят музыкальные прогулки по Каме. На борту теплохода звучит живая музыка «Саксофон на закате». Периодически для пассажиров устраивают шоу-программы, дискотеки, детские праздники.
Точное расписание рейсов на прогулочных теплоходах «Москва 210», «Москва 42», «Алмаз» публикуется на каждые 14 дней.
Стоимость речных прогулок в Перми на теплоходах «Москва» и «Алмаз» летом 2024
В Перми стоимость речных прогулок по Каме на теплоходах «Москва» и «Алмаз» зависит от дня недели, а в будни и от времени отправления. Детей до 3 лет на все рейсы пустят на борт бесплатно.
Стоимость билетов в будние дни с понедельника по четверг:
— дети 4−11 лет — от 200 до 250 рублей, взрослые с 12 лет — от 550 до 650 рублей, люди старше 60 лет — от 300 до 400 рублей.
Стоимость билетов в пятницу, субботу и воскресенье:
— дети 4−11 лет — 350 рублей, взрослые с 12 лет — от 750 рублей, люди старше 60 лет — 500 рублей.
Билеты можно приобрести на сайте речнойтрамвайчик.рф или в кассе у причала № 3 на Речном вокзале (Пермь-1).
Расписание и стоимость речной прогулки на электрокатамаране «Экоходъ 2» в Перми летом 2024
Рейс по маршруту Пермь-1 — Закамск — Пермь-1.
Новинкой для Перми в 2024 году стал электрокатамаран «Экоходъ 2». Двухпалубное судно в эту навигацию начало регулярные и прогулочные рейсы. Толкают его два мощных электромотора, так что путешествие получается бесшумным и неспешным. Поездка длится около 1,5 часов. И за это время можно полюбоваться камскими просторами с верхней палубы либо из салона, остекленного панорамными окнами.
Транспортный рейс по маршруту Пермь-1 — Закамск и обратно электрокатамаран совершает один раз в день с понедельника по четверг. В 9.30 он отчаливает от причала № 7 речного вокзала и в 11.00 пристает напротив ДК имени Кирова. В 11.30 отправляется в обратный путь.
Стоимость билетов на эти рейсы — фиксированная. Поездка в один конец обойдется в 367 рублей, билет для детей от 5 до 10 лет стоит 183 рубля 50 копеек. Детей до 5 лет пустят на борт бесплатно. Билеты приобретаются на пункте досмотра на набережной Камы и на причале в Закамске.
Прогулочные рейсы.
Также летом 2024 электрокатамаран «ЭкоходЪ» в Перми совершает и прогулочные рейсы по Каме. По будням они проходят в 16.00, а с пятницы по воскресенье в 12.00 и 20.00.
Стоимость билетов отличается по категориям и дням недели. Есть стандартные, льготные и комфорт-класса. В будни прогулка на электрокатамаране по льготному тарифу обойдется в 900 рублей, а в пятницу и в выходные 1000 рублей. Стоимость билетов по тарифу стандарт составит 1200 рублей в будни, а также 1400 рублей в пятницу и выходные. Цена по тарифу комфорт — 1500 рублей в будни и 1700 рублей в пятницу и в выходные.
Экскурсионные рейсы.
Кроме того, в расписании речных прогулок на электрокатамаране «ЭкоходЪ» есть несколько экскурсионных рейсов: «По волнам истории Перми», «Мосты Перми», «Огни большого города», «Музыка на камских волнах». Такая прогулка по Каме длится также около 1,5 часов.
Экскурсионный рейс с программой «По волнам истории Перми» проходит с понедельника по субботу в 18.00, и по воскресеньям в 14.00 и 18.00. Еще один экскурсионный рейс с программой «Мосты Перми» электрокатамаран совершает в пятницу и субботу в 18.00, а также в воскресенье в 16.00. Экскурсионный рейс с программой «Огни большого города» проходит с понедельника по четверг в 20.00.
Стоимость билетов с понедельника по четверг:
— тариф льготный — 1000 рублей,
— тариф стандарт — 1400 рублей,
— тариф комфорт — 1700 рублей.
Стоимость билетов в пятницу и выходные:
— тариф льготный — 1200 рублей,
— тариф стандарт — 1600 рублей,
— тариф комфорт — 1900 рублей.
Также в расписании есть еще один вечерний рейс с музыкальной программой «Музыка на камских волнах». Такая прогулка проходит только в пятницу и субботу в 20:30. Она длится около двух часов.
Стоимость билетов в пятницу и выходные:
— тариф льготный — 1900 рублей,
— тариф стандарт — 2500 рублей,
— тариф комфорт — 2900 рублей.
Купить билеты можно на сайте vodohod-perm.ru.
Расписание и стоимость речных прогулок на трехпалубных теплоходах «Н. В. Гоголь» и «Козьма Минин» в Перми летом 2024
Совершить небольшую перезагрузку от будней можно на четырехчасовой прогулке по Каме на теплоходах «Н. В. Гоголь» и «Козьма Минин». Живописные виды и веселая компания будут обеспечены.
На время прогулки можно арендовать каюту или заранее заказать ужин в ресторане теплохода. На палубе пройдет мини-концерт с шоу-программой и конкурсами, а потом дискотека с живым звуком. Для детей работает игровая комната.
Прогулка на теплоходах «Н. В. Гоголь» и «Козьма Минин» начинается и заканчивается на речном вокзале Пермь-1. Теплоход отправляется от причала № 2 или № 4 Вход через терминал причала № 2 или № 4 на улице Монастырской, 2Б. Теплоход движется низ по Каме в сторону Закамска. Прогулка длится около четырех часов.
Прогулки на теплоходах «Н. В. Гоголь» и «Козьма Минин» в Перми летом 2024 запланированы один, два раза в неделю.
Публикуем расписание прогулок:
— 21 июля теплоход «Козьма Минин» с 17:00 до 21:00;
— 21 и 28 июля теплоход «Н. В. Гоголь» с 17:00 до 21:00;
— 25 июля теплоход «Н. В. Гоголь» с 19:00 до 23:00;
— 4 и 31 августа теплоход «Н. В. Гоголь» с 17:00 до 21:00;
— 11 августа теплоход «Козьма Минин» с 17:00 до 21:00;
— 1 сентября теплоход «Козьма Минин» с 16:00 до 20:00;
— 7 сентября теплоход «Н. В. Гоголь» с 17:00 до 21:00;
— 20 сентября теплоход «Н. В. Гоголь» с 19:00 до 23:00;
— 21 и 28 сентября теплоход «Козьма Минин» с 17:00 до 21:00.
В стоимость билета входит: проход на теплоход, прогулка, театрализованная шоу-программа и дискотека, открыта детская игровая площадка.
Стоимость поездки зависит от дня недели и месяца. Детей до 3 лет на все рейсы пустят на борт бесплатно. Посадка начинается за 30 минут до отправления теплохода. Лучше приехать заранее.
В июле и августе 2024 в понедельник, вторник, среду или в четверг поездка для одного взрослого человека обойдется в 1650 рублей, в пятницу, субботу или воскресенье — в 1950 рублей. Стоимость билета для детей от 4 до 11 лет составит 900 рублей в будни и 1000 рублей в выходные и праздники.
В сентябре 2024 цены будут ниже. Стоимость билета для взрослого человека составит 1450 рублей с пятницы по воскресенья, а также в праздничные дни. Билет для детей от 4 до 11 лет обойдется в 750 рублей. Купить билеты можно на сайте речнойтрамвайчик.рф.