Речные прогулки в Перми 2024: расписание трамвайчика, теплоходов, электрокатамарана

Стоимость билетов отличается по категориям и дням недели. Есть стандартные, льготные и комфорт-класса. В будни прогулка на электрокатамаране по льготному тарифу обойдется в 900 рублей, а в пятницу и в выходные 1000 рублей. Стоимость билетов по тарифу стандарт составит 1200 рублей в будни, а также 1400 рублей в пятницу и выходные. Цена по тарифу комфорт — 1500 рублей в будни и 1700 рублей в пятницу и в выходные.