Движение ограничат на пересечении двух улиц в Иркутске

Движение автомобильного транспорта ограничат на пересечении переулка Трубецкого и улицы Петрова в Иркутске. На участке изменится схема проезда, теперь с 17 июля он будет возможен только по одной полосе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации областного центра.
— С 18:00 17 июля до 20:00 30 июля будет введено сужение до одной полосы. Это связано с проведением аварийных ремонтных работ на тепловых сетях, — пояснили в администрации.
Автовладельцев просят быть внимательнее при проезде и заблаговременно выбирать маршрут.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что движение транспорта ограничат по улице Чкалова в Иркутске с семи вечера 17 июля. На участке стартуют неотложные работы на водопроводных сетях.