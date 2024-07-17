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Движение ограничат на пересечении двух улиц в Иркутске

На участке сузят проезд до одной полосы.

Источник: Комсомольская правда

Движение автомобильного транспорта ограничат на пересечении переулка Трубецкого и улицы Петрова в Иркутске. На участке изменится схема проезда, теперь с 17 июля он будет возможен только по одной полосе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации областного центра.

— С 18:00 17 июля до 20:00 30 июля будет введено сужение до одной полосы. Это связано с проведением аварийных ремонтных работ на тепловых сетях, — пояснили в администрации.

Автовладельцев просят быть внимательнее при проезде и заблаговременно выбирать маршрут.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что движение транспорта ограничат по улице Чкалова в Иркутске с семи вечера 17 июля. На участке стартуют неотложные работы на водопроводных сетях.