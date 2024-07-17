Движение ограничат на пересечении двух улиц в Иркутске

Движение автомобильного транспорта ограничат на пересечении переулка Трубецкого и улицы Петрова в Иркутске. На участке изменится схема проезда, теперь с 17 июля он будет возможен только по одной полосе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации областного центра.