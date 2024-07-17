Температурный рекорд 18-летней давности побит в июне в Казахстане

Как сообщают синоптики «Казгидромет», истекший июнь стал очередным теплым из последних июней на всей территории Казахстана. С избыточным количеством осадков в северной половине и засушливым в южной половине страны.
Большую часть месяца на территорию страны осуществлялся вынос теплых воздушных масс из районов Черного и Средиземного морей, во многих регионах был зафиксирован высокий уровень пожарной опасности.
В середине и в конце месяца отмечались рекордно высокие значения температуры воздуха.
В дневные часы столбики термометров поднимались на западе, юге страны до отметки +35+43°С, в северных и центральных областях до +30+40°С. К примеру:
- 9 июня в Кызылорде столбики термометров достигли +40,5°С, тем самым обновился рекорд 2016 года — +40,1°С;
- 17 июня в Актобе был побит рекорд 2006 года и составил +39,2°С, предыдущий составлял +38,5°С;
- в Атырау 18 июня температура воздуха повысилась до +41,5°С, обновив рекорд 2010 года — +41,0°С.
27 июня в центре и в южных регионах республики были обновлены рекорды 2014 года.
- На метеорологической станции Жезказган наблюдалось +40,5°С, предыдущий рекорд составлял +39,6°С;
- в Кызылорде воздух прогрелся до +42,6°С, при этом превысив отметку в +41,5°С;
- в Туркестане новый рекорд составил +42,5°С, предыдущий составилял +41,5°С;
- 28 июня в Алматы температура достигла отметки +37°С, тем самым был обновлен рекорд 2014 года +35,5°С.
В течение месяца над северной половиной республики наблюдалась частая циклоническая деятельность. С прохождением активных атмосферных фронтов прошли кратковременные дожди с грозами, порывистым ветром, в отдельных районах — с градом.
В Астане средняя за месяц температура воздуха составила +21,8°С, что было выше нормы на 2,2°, при норме +19,6°С.
Самая высокая температура воздуха отмечалась 28 июня и составила +36,5°С, был обновлен рекорд 2014 года — +35,4°С.
Самая низкая температура воздуха в столице была зафиксирована 1 июня и составила +6,2°С. Осадков выпало в пределах климатической нормы — 46 мм, при норме за месяц 40 мм.
Ранее синоптики сообщали, что в июне средняя температура воздуха ожидалась около нормы на большей части республики и выше нормы на один градус на западе и в южной половине страны.
Также ранее в «Казгидромете» представили сезонный прогноз на лето 2024 года — с апреля по август. Тогда сообщалось, что в июле и в августе в Казахстане средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы лишь в августе. На юге и юго-востоке страны — выше нормы на 1. В большинстве областей в эти месяцы количество осадков прогнозировалось около и больше нормы.