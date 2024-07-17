Температурный рекорд 18-летней давности побит в июне в Казахстане

Также ранее в «Казгидромете» представили сезонный прогноз на лето 2024 года — с апреля по август. Тогда сообщалось, что в июле и в августе в Казахстане средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы лишь в августе. На юге и юго-востоке страны — выше нормы на 1. В большинстве областей в эти месяцы количество осадков прогнозировалось около и больше нормы.