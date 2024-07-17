В Челябинске приступили к ремонту главной улицы — проспекта Ленина

Все основные работы будут вести по ночам, поэтому автомобилистам не доставят больших хлопот. Масштабный ремонт по программе «Дорожный рывок» пройдет от улицы Лесопарковой до Цвиллинга. Ремонт предусматривает замену дорожного полотна, нанесение разметки и благоустройство тротуаров. Работы планируют завершить до 20 августа. Также здесь меняют трамвайные пути, что повлекло за собой ограничение движение электротранспорта.
Напомним, Челябинск стал центром проекта «Дорожный рывок». В прошлом году в мегаполисе отремонтировали 1,3 млн кв. м дорог, запустили масштабные ремонты трамвайных путей. В этом году приведут в порядок чуть больше — около 50 улиц. В 2021 году эти цифры составляли 750 тыс. кв. м, а в 2022-м — 710 тыс. кв. м.