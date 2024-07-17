В Челябинске приступили к ремонту главной улицы — проспекта Ленина

Напомним, Челябинск стал центром проекта «Дорожный рывок». В прошлом году в мегаполисе отремонтировали 1,3 млн кв. м дорог, запустили масштабные ремонты трамвайных путей. В этом году приведут в порядок чуть больше — около 50 улиц. В 2021 году эти цифры составляли 750 тыс. кв. м, а в 2022-м — 710 тыс. кв. м.