В Москве и Подмосковье 18 июля пройдет сильный дождь

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Сильный дождь с грозой может пройти местами в Москве и Подмосковье в четверг. Такие данные приводит Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный, гроза», — говорится в прогнозе синоптиков на 18 июля. При этом отмечается, что при грозе порывы ветра могут достигать 17 м/с.
Предстоящей ночью столбики термометров покажут в Москве до 20 градусов, в центре города — до 23 градусов. Днем воздух прогреется до 25−27 градусов. В Московской области температура воздуха днем может достигать 29 градусов. Ранее в Гидрометцентре РФ поясняли, что осадки, а за ними и снижение температуры воздуха принесет в четверг холодный атмосферный фронт.
В беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд также ранее сообщал, что к субботе в погода в столичном регионе вернется к своей климатической норме после нескольких недель жары, сумевшей побить несколько температурных рекордов. В субботу, 20 июля, по его словам, начинается уже настоящая московская погода, соответствующая норме, характерной для конца второй и начала третьей декады июля. Как ожидается, теплые тропические массы вытеснит перенос воздуха с северо-запада, в результате чего дневная температура будет колебаться в районе 21−26 градусов, ночная — 13−18 градусов.
В настоящее время на главной городской метеостанции, расположенной на ВДНХ, воздух в Москве прогрелся до 27 градусов. В центре города, в районе гостиницы «Балчуг», столбики термометров показывают 28,4 градуса.