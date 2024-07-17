В Москве и Подмосковье 18 июля пройдет сильный дождь

В беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд также ранее сообщал, что к субботе в погода в столичном регионе вернется к своей климатической норме после нескольких недель жары, сумевшей побить несколько температурных рекордов. В субботу, 20 июля, по его словам, начинается уже настоящая московская погода, соответствующая норме, характерной для конца второй и начала третьей декады июля. Как ожидается, теплые тропические массы вытеснит перенос воздуха с северо-запада, в результате чего дневная температура будет колебаться в районе 21−26 градусов, ночная — 13−18 градусов.