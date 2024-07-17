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В Нижнем Новгороде врачи спасли собаку, проглотившую детские игрушки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл — РИА Новости. Собаку-самоеда, проглотившую ящик детских игрушек, прооперировали в ветеринарной клинике, сообщило госветуправление Нижнего Новгорода в соцсети «ВКонтакте».

«Питомец наблюдается в клинике по гидронефрозу (заболевание почек. — Прим. ред.). Но на этот раз причина обращения была другая, собака от жадности спрятала детские игрушки себе в живот. На протяжении трех дней собака чувствовала себя плохо», — отметили в ведомстве.

На рентгене специалисты обнаружили «целый детский магазин с уточками, лошадками, скрепышами».

Врачи госветклиники Канавинского района экстренно прооперировали хвостатого пациента и удалили из желудка и кишечника все игрушки. Операция прошла успешно, питомец ходит на капельницы и уже самостоятельно кушает.

флора и фауна