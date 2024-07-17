В Нижнем Новгороде врачи спасли собаку, проглотившую детские игрушки

«Питомец наблюдается в клинике по гидронефрозу (заболевание почек. — Прим. ред.). Но на этот раз причина обращения была другая, собака от жадности спрятала детские игрушки себе в живот. На протяжении трех дней собака чувствовала себя плохо», — отметили в ведомстве.