В Нижнем Новгороде врачи спасли собаку, проглотившую детские игрушки

«Питомец наблюдается в клинике по гидронефрозу (заболевание почек. — Прим. ред.). Но на этот раз причина обращения была другая, собака от жадности спрятала детские игрушки себе в живот. На протяжении трех дней собака чувствовала себя плохо», — отметили в ведомстве.
На рентгене специалисты обнаружили «целый детский магазин с уточками, лошадками, скрепышами».
Врачи госветклиники Канавинского района экстренно прооперировали хвостатого пациента и удалили из желудка и кишечника все игрушки. Операция прошла успешно, питомец ходит на капельницы и уже самостоятельно кушает.