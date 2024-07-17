Мужчина по неосторожности сжег садовый дом в Усть-Илимске

17 июля в первом часу ночи поступило сообщение о пожаре в СНТ «Коммунальник» города Усть-Илимска. К моменту приезда специалистов садовый дом площадью 35 кв. м был охвачен огнём. Из-за позднего обнаружения пламя распространилось по всей территории постройки. Самостоятельно эвакуироваться удалось трем взрослым и двум детям. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС по Иркутской области.
— Около дома были обнаружены и переданы бригаде «скорой» мужчина и женщина, получившие ожоги тела, их госпитализировали в центральную городскую больницу, — сообщают в пресс-службе.
Огонь вспыхнул из-за неосторожности мужчины, который пытался разжечь печь с помощью бензина.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за последние сутки в лесах Иркутской области потушили четыре лесных пожара.