Мужчина по неосторожности сжег садовый дом в Усть-Илимске

17 июля в первом часу ночи поступило сообщение о пожаре в СНТ «Коммунальник» города Усть-Илимска. К моменту приезда специалистов садовый дом площадью 35 кв. м был охвачен огнём. Из-за позднего обнаружения пламя распространилось по всей территории постройки. Самостоятельно эвакуироваться удалось трем взрослым и двум детям. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС по Иркутской области.