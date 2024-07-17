Молодой чиновник скоропостижно скончался в Волгоградской области

В городе Урюпинске Волгоградской области 16 июля внезапно остановилось сердце молодого консультанта отдела по финансам городской администрации Виктора Устинова. Жителю столицы российской провинции было всего 40 лет, сообщили в администрации Урюпинска.
— Всегда спокойный, доброжелательный, отзывчивый и внимательный — пользовался заслуженным уважением коллег, — скорбят коллеги.
Виктор Устинов — уроженец Урюпинска. После окончания ВолГУ вернулся в родной город и пошел на госслужбу, где проработал до последних дней.
Редакция соболезнует родным и близким, друзьям и коллегам Виктора Сергеевича.