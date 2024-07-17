Фестиваль «Зов Пармы» 2024 в Пермском крае: программа мероприятий

В 2024 году этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы» (6+) в Пермском крае состоится с 19 по 21 июля. Мероприятие пройдет неподалеку от Чердыни в селе Серегово. Сюда съезжаются любители истории, народных традиций и ремесел. Главным смыслом фестиваля является сохранение культуры коренных народов Прикамья. Каждый год фестиваль посещают около 20 тысяч человек.
Гостей фестиваля ждут реконструкция средневековых сражений, турниры по фехтованию, сражения по ножевом бою, стрельба из лука, а также концерты этнической музыки, народные танцы. Также посетители смогут стать слушателем популярных лекций на самые разные темы и посмотреть постановки, которые представляют под открытым небом театры из разных городов страны. Публикуем программу этно-ландшафтного фестиваля «Зов Пармы» в Пермском крае с 19 по 21 июля 2024.
Программа этно-ландшафтного фестиваля «Зов Пармы» в Пермском крае с 19 по 21 июля 2024
События этно-ландшафтного фестиваля «Зов Пармы» недалеко от Чердыни Пермского края продлятся три дня. Начнутся мероприятия с пятницу, 19 июля, и завершатся в воскресенье, 21 июля 2024.
Программа первого дня фестиваля «Зов Пармы» в Пермском крае на пятницу 19 июля 2024:
— с 17.00 до 21.00 — Сбор трав, плетение венков;
— с 18.00 до 19.30 — Уроки мастеров: крестьянская кухня, ткань и роспись, набойка и штампы, камень, игра в глину. Обряд-реконструкция «Дорога птиц» от пермского театра «Мимикрия»;
— с 18.00 до 21.00 — Ярмарка и ремесленные мастерские: крестьянская кукла, ткань и роспись, набойка и штампы, дерево и береста, камень, керамика;
— с 18.00 до 21.00 — Поляна детских игр;
— с 18.00 до 20.00 — Пение, игра на пэлянах;
— с 20.00 до 22.00 — Лагерь клубов исторической реконструкции латы, доспехи, луки и стрелы, правила турнира, снаряжение воина;
— с 21.00 до 00.00 — Съезжий круг участников фестиваля, традиционное возжигание фестивального огня, музыкальная программа на большой сцене.
Программа второго дня фестиваля «Зов Пармы» в Пермском крае на субботу 20 июля 2024:
— с 12.00 до 21.00 — Турнир по историческому фехтованию, интерактивная программа с участием зрителей;
— с 12.00 до 18.00 — В лагере клубов исторической реконструкции пройдут уроки древних ремесел: кузнечное и литейное дело, основы каллиграфии, набойное ремесло, основы кольчужного плетения, уроки исторического боя, примерка доспехов;
— с 12.00 до 21.00 — Ярмарка диковин, ремесел и рукоделий от мастеров Прикамья и регионов России;
— с 12.00 до 20.00 — Уроки мастеров: крестьянская кухня, ткань и роспись, набойка и штампы, камень, дерево, береста, игра в глину, битье в баклуш и другие крестьянские умения;
— с 12.00 до 21.00 — Кинопробы для зрителей, истории о съемках кино;
— с 12.00 до 20.00 — Катания на конях, конное представление по мотивам произведений А. С. Пушкина и М. И. Глинки;
— с 12.00 до 18.00 — Орнаментальные хороводы Пермского края, круги и кадрили, игровые и парошные для молодежи и людей почтенного возраста, песни с разными фольклорными коллективами;
— с 12.00 до 18.00 — Экскурсионные программы в Чердынь и в поселок Ныроб с посещением музеев;
— с 12.00 до 16.00 — Цветковое заговенье, сбор трав, плетение венков;
— с 12.00 до 15.00 — В мастерской «Поющая трава» песни и игра на пэлянах;
— с 13.00 до 17.00 — Специальная программа Русского географического общества;
— с 12.00 до 18.00 — На малой сцене «Потешная поляна» запланированы спектакли, пермские сказки, этническая клоунада;
— с 12.00 до 18.00 -Дюжина забав, безделюшки, народные игры, крестьянские игры и состязания;
— с 12.00 до 18.00 — Пространство созерцания на площадке «Сено-салон»;
— с 12.00 до 18.00 — Конкурс биваков для жителей фестивальной поляны, квесты, викторины, конкурсы, «Фестивальная верста», «Загадки Пармы»;
— в 19.00 — Специальная программа в Чердыни: реликтовая игра на многоствольных дудках, концерт ансамбля «Репей» в Чердынском краеведческом музее;
— с 18.00 до 01.00 — На большой сцене фестиваля состоится музыкальная программа;
— в 01.00 — Огненное представление.
Программа третьего дня фестиваля «Зов Пармы» в Пермском крае на воскресенье 21 июля 2024:
— с 10.00 до 12.00 — Финальные бои, завершение турниров;
— с 12.00 до 13.00 — На малой сцене фестиваля состоится благодарение, разъезжий круг.
Вход на фестиваль свободный, но размещение кемпинга (палатки) на фестивальной поляне будет платным. Стоимость составит 350 рублей с одного кемпинга (палатки) за все дни проведения фестиваля. В стоимость взноса входит пакет для мусора. Площадь одного кемпинга (палатки) должна быть не более 25 квадратных метров (5×5).
Также на фестивале будет организована автостоянка. Часы работы: с 12.00 часов 19 июля до 16.00 часов 21 июля 2024. Стоимость за одно машино-место в сутки — 200 рублей.