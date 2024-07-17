Фестиваль «Зов Пармы» 2024 в Пермском крае: программа мероприятий

Гостей фестиваля ждут реконструкция средневековых сражений, турниры по фехтованию, сражения по ножевом бою, стрельба из лука, а также концерты этнической музыки, народные танцы. Также посетители смогут стать слушателем популярных лекций на самые разные темы и посмотреть постановки, которые представляют под открытым небом театры из разных городов страны. Публикуем программу этно-ландшафтного фестиваля «Зов Пармы» в Пермском крае с 19 по 21 июля 2024.