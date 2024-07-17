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В Новофедоровке и Феодосии нашли опасные аттракционы

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости Крым. В Крыму обнаружили и демонтировали 15 нелегальных аттракционов, которые могли представлять угрозу для жизни детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым Алексей Игнатенко.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, 13 опасных аттракционов работали на центральной площади Новофедоровки Сакского района, три — в Феодосии.

«На указанной территории осмотрены 13 аттракционов, которые эксплуатировались без разрешительных документов и влекли угрозу жизни и здоровью детей», — говорится в сообщении.

В ходе проверки были выявлены грубые нарушения правил безопасности, в связи с чем аттракционы были демонтированы и изъяты, уточнили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.

«Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Владимир Терентьев поручил в рамках проверки, организованной на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, дать оценку собственникам аттракционов, а также лицам, ранее согласовавшим их размещение на указанных территориях», — сказано в сообщении.

Прокуратура