В Новофедоровке и Феодосии нашли опасные аттракционы

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости Крым. В Крыму обнаружили и демонтировали 15 нелегальных аттракционов, которые могли представлять угрозу для жизни детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым Алексей Игнатенко.