Фильм-биография о певице Мадонне снова в работе

Поп-исполнительница Мадонна объявила, что переписывает сценарий фильма-байопика о себе. Новая версия картины называется Who’s That Girl («Кто эта девушка»). Так же называлась песня Мадонны, послужившая саундтреком к кинокомедии 1987 года с аналогичным названием. Однако новый фильм не будет иметь ничего общего со старым.