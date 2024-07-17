Фильм-биография о певице Мадонне снова в работе

Поп-исполнительница Мадонна объявила, что переписывает сценарий фильма-байопика о себе. Новая версия картины называется Who’s That Girl («Кто эта девушка»). Так же называлась песня Мадонны, послужившая саундтреком к кинокомедии 1987 года с аналогичным названием. Однако новый фильм не будет иметь ничего общего со старым.
Работа над картиной велась несколько лет. Однако в январе 2023 года проект был отменен, сообщает NME. По словам Мадонны, она должна была стать режиссером ленты. Кто исполнит главные роли и поставит фильм, пока остается неизвестным.
Ранее поклонники певицы хотели привлечь к ответственности звезду за опоздания на собственные концерты.