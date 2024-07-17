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Асфальтирование дороги в Хужир стартовало на Ольхоне

В 2024 году дорожные работы идут сразу на трех участках Баяндай-Еланцы-Хужир.

Источник: Комсомольская правда

Укладка асфальта дороги в Хужир стартовала на острове Ольхон. За текущий год вывести работы на финишную прямую планируют сразу на трех участках трассы Баяндай-Еланцы-Хужир. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

— Общий объем дорожных работ по острову составляет около 42 км, стоимость данных работ более 8,3 млрд рублей, — поделился министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Лобанов.

Уже есть планы по дорожным работам на 2025 год. На одном из участков в поселке Хужир появятся дорожные знаки и разметка, а также обустроят водоотвод.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что несколько организаций Приангарья подписали с делегацией из Марокко соглашение о развитии туризма и торговых отношений.