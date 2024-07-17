Асфальтирование дороги в Хужир стартовало на Ольхоне

Укладка асфальта дороги в Хужир стартовала на острове Ольхон. За текущий год вывести работы на финишную прямую планируют сразу на трех участках трассы Баяндай-Еланцы-Хужир. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
— Общий объем дорожных работ по острову составляет около 42 км, стоимость данных работ более 8,3 млрд рублей, — поделился министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Лобанов.
Уже есть планы по дорожным работам на 2025 год. На одном из участков в поселке Хужир появятся дорожные знаки и разметка, а также обустроят водоотвод.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что несколько организаций Приангарья подписали с делегацией из Марокко соглашение о развитии туризма и торговых отношений.