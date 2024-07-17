Из Иркутской области за сутки депортировали девять иностранцев

Девять мигрантов выдворили из Иркутской области за последние сутки. Причиной стало несоблюдение правил въезда и пребывания на территории страны. Согласно статье 18.8 КоАП РФ им назначили административные штрафы в размере от двух до пяти тысяч рублей и запретили въезд в Россию на ближайшие пять лет. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУФССП по Иркутской области.