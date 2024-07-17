Из Иркутской области за сутки депортировали девять иностранцев

Девять мигрантов выдворили из Иркутской области за последние сутки. Причиной стало несоблюдение правил въезда и пребывания на территории страны. Согласно статье 18.8 КоАП РФ им назначили административные штрафы в размере от двух до пяти тысяч рублей и запретили въезд в Россию на ближайшие пять лет. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУФССП по Иркутской области.
— После помещения нарушителей в специализированное учреждение они были препровождены до пункта пропуска через границу нашего государства, — уточняют в пресс-службе.
Число выдворенных мигрантов значительно увеличилось. За этот же период прошлого года выгнали 246 человек, в 2024 эта цифра выросла до 634.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что из Иркутской области депортируют трёх нелегалов.