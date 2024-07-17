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Из Иркутской области за сутки депортировали девять иностранцев

Им запретили въезд в страну на пять лет.
Источник: Комсомольская правда

Девять мигрантов выдворили из Иркутской области за последние сутки. Причиной стало несоблюдение правил въезда и пребывания на территории страны. Согласно статье 18.8 КоАП РФ им назначили административные штрафы в размере от двух до пяти тысяч рублей и запретили въезд в Россию на ближайшие пять лет. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУФССП по Иркутской области.

— После помещения нарушителей в специализированное учреждение они были препровождены до пункта пропуска через границу нашего государства, — уточняют в пресс-службе.

Число выдворенных мигрантов значительно увеличилось. За этот же период прошлого года выгнали 246 человек, в 2024 эта цифра выросла до 634.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что из Иркутской области депортируют трёх нелегалов.