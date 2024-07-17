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Сочи и «Архыз» могут связать новой трассой

Новая автомагистраль позволит раньше начать сезон.

Минэкономразвития прорабатывает проект строительства трассы между Сочи и курортом «Архыз», об этом рассказал замгенерального директора по развитию и проектам Группы «Мантера» Дмитрий Анфиногенов сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на РБК (18+).

По его словам, проект трассы между городом Сочи и курортом «Архыз» в Карачаево-Черкесии сейчас прорабатывается в Минэкономразвитии, но не находится в числе первостепенных.

— Я думаю, что через 10 лет эта трасса появится.

сказал Анфиногенов

Группа управляет курортами «Архыз» и «Красная Поляна» и заинтересована в автомагистрали, которая решит ряд проблем с логистикой. Магистраль позволит раньше начать сезон и привлечет дополнительно отдыхающих.

В прошлом году Минтранс, Минэкономразвития и Минстрой России проводили технико-экономическую оценку строительства дороги и докладывали об этом президенту России Владимиру Путину. Но в связи с масштабностью проекта, возможность его реализации предложено рассмотреть после 2027 года.

строительство