Сочи и «Архыз» могут связать новой трассой

В прошлом году Минтранс, Минэкономразвития и Минстрой России проводили технико-экономическую оценку строительства дороги и докладывали об этом президенту России Владимиру Путину. Но в связи с масштабностью проекта, возможность его реализации предложено рассмотреть после 2027 года.