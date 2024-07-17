Сочи и «Архыз» могут связать новой трассой

Минэкономразвития прорабатывает проект строительства трассы между Сочи и курортом «Архыз», об этом рассказал замгенерального директора по развитию и проектам Группы «Мантера» Дмитрий Анфиногенов сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на РБК (18+).
По его словам, проект трассы между городом Сочи и курортом «Архыз» в Карачаево-Черкесии сейчас прорабатывается в Минэкономразвитии, но не находится в числе первостепенных.
— Я думаю, что через 10 лет эта трасса появится.
Группа управляет курортами «Архыз» и «Красная Поляна» и заинтересована в автомагистрали, которая решит ряд проблем с логистикой. Магистраль позволит раньше начать сезон и привлечет дополнительно отдыхающих.