Рецепты вкусных и полезных блюд из тыквы, которые несложно приготовить дома

Бета-каротин, преобразующийся в витамин А, способствует поддержанию здоровья кожи, предотвращает сухость и улучшает ее эластичность. Витамин С участвует в синтезе коллагена, который необходим для поддержания упругости кожи и предотвращения морщин. Витамин Е защищает кожу от ультрафиолетового излучения и других факторов окружающей среды, а также способствует здоровью волос, предотвращая их выпадение и сухость.