В Балтийске над пляжем чёрный флаг: купание в такую погоду запрещено

На пляжах в Балтийске в среду, 17 июля, поднят чёрный флаг: отмечается волнение воды от ветра. Ведётся оповещение, купание запрещено! Об этом «Клопс» сообщили на спасательной станции муниципалитета.
В целом на побережье в Калининградской области больше сильных штормов не ожидается, хотя волнение есть. Температура воздуха будет колебаться и максимально достигнет +27 градусов. Температура воды не превысит +21°.
По информации представителей МЧС, флаги подняты ещё в трёх местах. Там купаться нужно с осторожностью.
- В Зеленоградске флаг жёлтый, температура воды +21 °С;
- В Пионерском флаг отсутствует, температура воды +19 °С, купаться можно;
- В Светлогорске флаг жёлтый, температура воды +20 °С;
- В Янтарном флаг жёлтый, температура воды +20 °С.
Данные актуальны на момент публикации.