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В Балтийске над пляжем чёрный флаг: купание в такую погоду запрещено

Данные о ситуации на побережье собрал «Клопс».

Источник: Krzysztof Zatycki/ZUMA Press Wire

На пляжах в Балтийске в среду, 17 июля, поднят чёрный флаг: отмечается волнение воды от ветра. Ведётся оповещение, купание запрещено! Об этом «Клопс» сообщили на спасательной станции муниципалитета.

В целом на побережье в Калининградской области больше сильных штормов не ожидается, хотя волнение есть. Температура воздуха будет колебаться и максимально достигнет +27 градусов. Температура воды не превысит +21°.

По информации представителей МЧС, флаги подняты ещё в трёх местах. Там купаться нужно с осторожностью.

  • В Зеленоградске флаг жёлтый, температура воды +21 °С;
  • В Пионерском флаг отсутствует, температура воды +19 °С, купаться можно;
  • В Светлогорске флаг жёлтый, температура воды +20 °С;
  • В Янтарном флаг жёлтый, температура воды +20 °С.

Данные актуальны на момент публикации.

МЧС