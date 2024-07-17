В мэрии Калининграда рассказали, будут ли строить ещё одну дорогу к Окружной

По мнению местных жителей, можно было бы «вывести» дорогу от ул. Катина до Окружной. Это позволило бы разгрузить Советский проспект с постоянной пробкой у примыкающей нему ул. 1-я Большой Окружной, считают водители.



«Советский проспект и Тенистая аллея обеспечат растущую потребность выезда на Северный обход, строительство ещё одной дороги по земельным участкам, не свободным от прав третьих лиц, пока не планируется», — ответили на это в мэрии.