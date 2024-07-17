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Режимный график подачи воды ввели в Каменском районе из-за жары

В двух хуторах Каменского района Ростовской области ограничили подачу воды из-за жары.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 17 июля, в двух населенных пунктах Каменского района Ростовской области была ограничена подача воды. Об этом со ссылкой на филиал ГУП РО «УРСВ» сообщили местные власти.

— В хуторах Астахов и Березовый в связи с аномальной жарой и большим расходом воды временно введен режимный график подачи воды, — говорится в группе VK администрации Каменского района.

Вода с пониженным давлением поступала в краны утром, с 9 до 11:30, такую же подачу ресурса планируют вести с 22 часов до полуночи.

Напомним, ранее в Ростовской области сняли все ограничения на потребление электричества.

ЖКХ