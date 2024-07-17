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Опубликован график новых отключений света в Краснодаре

В Краснодаре введены временные ограничения на подачу электроэнергии из-за повышенной жары.

Источник: Новая Кубань

Согласно сообщению пресс-службы администрации города, аварийное ограничение режима потребления электрической мощности будет действовать по графику.

В зоне ограничений оказались подстанции АО «Электросети Кубани» «Краснодарэлектросети», включая Витаминкомбинат, РИП, ЗИП, Ангарская 1 СШ, Западная-2, Водозабор и Военгородок.

С 17 по 19 июля, с 12:00 до 18:00 ежедневно, потребители в указанных районах могут столкнуться с временным ограничением поставки электроэнергии. Эта мера принята для предотвращения перегрузки энергооборудования и кабельных линий.

Отключения могут затронуть жителей западного и юго-западного районов города, а также микрорайонов Фестивальный, Юбилейный, Московский, Молодежный и Витаминкомбинат.

Городские власти призывают горожан проявить понимание и терпение в связи с введенными мерами, необходимыми в условиях повышенной температуры.

энергетика