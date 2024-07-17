В Петербурге отменена кронштадтская часть парада в честь Дня ВМФ.

Официально об отмене кронштадтской части парада не сообщалось. Впрочем, не было сообщений публичных лиц и о том, что парад в принципе будет проводиться. Единственный источник информации — предупреждения комитета по транспорту о перекрытиях в день репетиций. Первая тренировка уже прошла на Неве, вдоль набережных стоят военные корабли. Кроме этого, парад ВМФ фигурировал в сообщениях о запрете электросамокатов на время массовых мероприятий: там упоминался и Кронштадтский район.