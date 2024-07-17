В Петербурге отменена кронштадтская часть парада в честь Дня ВМФ.

Отменена кронштадтская часть парада в честь Дня ВМФ. Торжественный строй военных кораблей будет только на Неве. Такое происходит впервые за 8 лет.
Главный военно-морской парад в этом году пройдет в серьезно усеченном виде, сообщает 17 июля телеграм-канал «Фонтанка SPB Online». Корабли, которые уже прибыли было в Кронштадт для участия в мероприятии, ушли обратно на Северный флот. В частности, нашу гавань покинули большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» и торпедная атомная подводная лодка «Тамбов».
Официально об отмене кронштадтской части парада не сообщалось. Впрочем, не было сообщений публичных лиц и о том, что парад в принципе будет проводиться. Единственный источник информации — предупреждения комитета по транспорту о перекрытиях в день репетиций. Первая тренировка уже прошла на Неве, вдоль набережных стоят военные корабли. Кроме этого, парад ВМФ фигурировал в сообщениях о запрете электросамокатов на время массовых мероприятий: там упоминался и Кронштадтский район.
Главный военно-морской парад традиционно проводится в последнее воскресенье июля. В этом году оно выпадает на 28-е число. В 2016 году был проведен первый парад в таком формате — на Неве и Кронштадтском рейде. На зрительских трибунах присутствует высшее руководство страны, в том числе военное командование.