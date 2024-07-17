Проект перепланировки «Крестов» вынесут на общественное обсуждение

Судьбу бывшего следственного изолятора «Кресты» решают уже давно. Ранее выдвигались идеи переоборудовать его в отель или превратить в арт-кластер. Но что же в итоге сделают из площадки, решат вместе с петербуржцами, ведь проект перепланировки вынесут на общественное обсуждение. Об этом свидетельствует информация с сайта комитета по градостроительству и архитектуре.