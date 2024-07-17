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Проект перепланировки «Крестов» вынесут на общественное обсуждение

Проект планировки «Крестов» для общественного обсуждения опубликуют 24 июля.

Источник: Комсомольская правда

Судьбу бывшего следственного изолятора «Кресты» решают уже давно. Ранее выдвигались идеи переоборудовать его в отель или превратить в арт-кластер. Но что же в итоге сделают из площадки, решат вместе с петербуржцами, ведь проект перепланировки вынесут на общественное обсуждение. Об этом свидетельствует информация с сайта комитета по градостроительству и архитектуре.

Стоит отметить, что формально слушания стартовали 16 июля, ведь именно в этот день появилась информация об их проведении. Однако сам проект опубликуют на сайте только спустя неделю.

— Экспозиция проекта по планировке территории, включающая в себя описание в доступной форме содержания изменений в проект межевания территории, ограниченной улицей Михайлова, улицей Комсомола, Арсенальной улицей и Арсенальной набережной будет представлена на общественное обсуждение с 24 июля по 2 августа, — говорится в оповещении.

Добавим, что большую часть указанной территории как раз и занимает комплекс зданий бывшего СИЗО «Кресты». Как говорится в информационной справке, документацию по планировке территории подготовили по заказу «Дом.РФ».

Кстати, данная компания сейчас готовит объект к торгам. Напомним, что ранее их несколько раз переносили, так как организаторы аукциона никак не могут определиться с предполагаемой стоимостью комплекса. Как пишет госкорпорация на своем сайте, пустить СИЗО с молотка планируют до конца лета.