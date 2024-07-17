Волгоградский депутат поддержал идею Плющенко о создании ледовой арены в городе

В ходе большого интервью «Двойной аксель: отец и сын на льду» на VK Fest в Москве фигурист Евгений Плющенко анонсировал расширение своего комплекса фигурного катания.
«Надо сделать в Волгограде шикарную арену, шикарные базы, — заявил спортсмен. — У нас талантливых людей много, хотел бы по городам нашей Родины сделать арены и школы фигурного катания, ведь тренеры есть и спрос тоже».
В своем тг-канале Депутат Волгоградской облдумы Руслан Шарифов разместил пост в поддержку инициативы Евгения Плющенко. Он рассказал, что в регионе уже существовали планы строительства ледовой арены. Например, в Советском районе около Зеленого кольца была зарезервирована площадка под каток, также есть решение о строительстве ледовой арены в Михайловке.
«Инициативу Плющенко я, конечно же, приветствую, — отметил депутат. — Да, проект, очевидно, если и воплотится в жизнь, то будет коммерческим — ну, видимо, таковы сегодняшние реалии. Но это лучше, чем вообще без фигурного катания».