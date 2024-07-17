Волгоградский депутат поддержал идею Плющенко о создании ледовой арены в городе

«Инициативу Плющенко я, конечно же, приветствую, — отметил депутат. — Да, проект, очевидно, если и воплотится в жизнь, то будет коммерческим — ну, видимо, таковы сегодняшние реалии. Но это лучше, чем вообще без фигурного катания».