18 новых автобусов заменят «Газели» на воронежском маршруте № 20

Напомним, ранее в мэрии сообщили о покупке муниципальным предприятием «Воронежпассажиртранс» 12-ти автобусов «Нефаз» и МАЗ для транспортного обслуживания удаленных микрорайонов Таврово и Элекроника. На эти цели из областного бюджета выделили 289 миллионов. Новый транспорт город получит до конца года. Сегодня доля «Воронежпассажиртранса» на рынке перевозок в областном центре выросла с 8% до 26%