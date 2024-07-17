18 новых автобусов заменят «Газели» на воронежском маршруте № 20

18 новых автобусов среднего класса, вместимостью около 70 человек готовы к отправке в Воронеж. Это машины нового поколения «ПАЗов» — «Вектор Некст». Они будут работать на обслуживании городского маршрута № 20 частной транспортной компании АТП-1 и заменят морально устаревшие «ГАЗели».
Новые автобусы отличаются пониженным уровнем шума в салоне, имеют оборудованную для перевозки маломобильных граждан заднюю площадку.
Первая партия автобусов прибудет в Воронеж с завода-изготовителя уже в ближайшие дни. После этого начнется ее техническая и регистрационная подготовка к выходу на линию.
В городском управлении транспорта также отметили, что по федеральному проекту до конца этого года компания получит 123 единицы нового транспорта для замены устаревших модификаций. Также класс вместимости увеличится на другом маршруте АТП-1 — № 16. Старые «ПАЗы» заменят на маршрутах №№ 10, 12 и 54.
Напомним, ранее в мэрии сообщили о покупке муниципальным предприятием «Воронежпассажиртранс» 12-ти автобусов «Нефаз» и МАЗ для транспортного обслуживания удаленных микрорайонов Таврово и Элекроника. На эти цели из областного бюджета выделили 289 миллионов. Новый транспорт город получит до конца года. Сегодня доля «Воронежпассажиртранса» на рынке перевозок в областном центре выросла с 8% до 26%
Еще 20 новых автобусов с кондиционерами по федеральной программе приобрел частный перевозчик для нужд городского маршрута № 80. В общей сложности до конца этого года для разных транспортных компаний планируется поставить около 250 новых автобусов.